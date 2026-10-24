В Израиле Армия обороны Израиля и Министерство обороны, по словам военнослужащих резерва, не успевают удовлетворять растущий спрос на помощь в сфере психического здоровья после почти трех лет интенсивных боевых действий на нескольких фронтах. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Собеседники издания утверждают, что тысячи резервистов после длительных боевых развертываний выезжают за границу, чтобы посещать специализированные программы и получать лечение через частные некоммерческие организации. Один из собеседников подчеркнул необходимость более тесной координации армии с такими организациями, чтобы сократить пробелы в диагностике, наблюдении и лечении.

Предупреждение о росте случаев ПТСР

Резервисты, специализирующиеся на психическом здоровье, предупреждают о возможном значительном росте числа случаев посттравматического стрессового расстройства в ближайшие годы. По оценкам ЦАХАЛа и Департамента реабилитации Министерства обороны, ПТСР из-за войны может развиться у десятков тысяч военнослужащих, преимущественно резервистов.

Более 7 тысяч военнослужащих, большинство из которых служили в боевых подразделениях, уже официально признаны имеющими психологическую инвалидность, связанную со службой во время войны. Источники среди резервистов заявляют, что после завершения службы многие люди вынуждены самостоятельно преодолевать бюрократические процедуры и искать доступную помощь.

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Позиция армии

В ЦАХАЛе заявили, что с начала войны существенно расширили возможности и качество системы помощи в сфере психического здоровья. Военные сообщили об открытии новых клиник в Израиле, круглосуточной горячей линии и проведении структурированных обсуждений и разборов с командами и подразделениями после завершения оперативных развертываний.

Клиника Таацумот, работающая с действующими военнослужащими со сложными клиническими состояниями, увеличила штат и добавила программы трудотерапии, отдельное направление для кадровых военных и интенсивное амбулаторное лечение. По данным ЦАХАЛа, примерно 65% пациентов этой клиники возвращаются к службе. При этом военные уточнили, что этот показатель касается только пациентов учреждения, а не всех людей с посттравматическими симптомами.

Подразделение реагирования на боевой стресс, которое также лечит ветеранов и демобилизованных с симптомами после боевого опыта, приняло более 5 тысяч новых пациентов и расширило доступ к услугам на севере и юге страны. В ЦАХАЛе отметили, что медицинскую помощь гражданским преимущественно оказывают структуры Министерства здравоохранения, израильские больничные кассы и Департамент реабилитации Минобороны, поскольку армия по закону в основном не уполномочена лечить гражданских.

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