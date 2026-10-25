В больнице Royal Darwin Hospital в Дарвине, Австралия, конфиденциальная медицинская информация примерно о дюжине беременных пациенток стала доступна в Instagram-аккаунте с 28 тысячами подписчиков. Руководство учреждения извинилось перед пострадавшими, сообщает ABC News.

Какие данные стали доступными

В письме пациенткам больница указала, что на изображениях и видео были видны имена, номера больничных карт, данные о палатах и койках, имена консультантов, причины обращения, медицинская история, результаты обследований и план лечения. Среди опубликованных материалов также было видео с рабочего совещания, на котором медики обсуждали уход за одной из пациенток.

По данным руководства Royal Darwin Hospital, изображения и видео в социальных сетях опубликовала врач с иностранным медицинским образованием, находившаяся в отделении акушерства и гинекологии в качестве медицинского наблюдателя. Она не имела права участвовать в лечении пациентов, а ее пребывание в NT Health в качестве медицинского наблюдателя было прекращено.

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Позиция врачa и реакция пациентки

Врач Неда Могарехабед заявила ABC News, что не может подтвердить, каким именно образом были опубликованы изображения и происходят ли они из аккаунта, который она сейчас контролирует. Она также сказала, что не намеревалась раскрывать информацию о пациентах и серьезно относится к защите конфиденциальности.

Одна из пострадавших, продюсер ABC Radio Darwin Шанель Тобин, рассказала, что дала согласие на присутствие медицинского наблюдателя во время приема. Об утечке она узнала от человека, увидевшего ее имя в публикации. Тобин назвала инцидент шокирующим и выразила надежду, что он станет для больницы поводом пересмотреть подход к защите данных и инструктажу медицинских наблюдателей.

Вице-президент отделения Австралийской медицинской ассоциации Северной территории Дейна Данкан подчеркнула, что любое нарушение конфиденциальности пациентов неприемлемо, а медицинская команда должна хранить их персональные данные в тайне.

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