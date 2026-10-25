W Royal Darwin Hospital w Darwin w Australii poufne informacje medyczne dotyczące około tuzina ciężarnych pacjentek stały się dostępne na koncie na Instagramie mającym 28 tys. obserwujących. Kierownictwo placówki przeprosiło poszkodowane osoby, informuje ABC News.

Jakie dane stały się dostępne

W liście do pacjentek szpital wskazał, że na zdjęciach i nagraniach wideo widoczne były imiona i nazwiska, numery kart szpitalnych, informacje o oddziałach i łóżkach, nazwiska konsultantów, powody zgłoszenia, historia medyczna, wyniki badań i plan leczenia. Wśród opublikowanych materiałów znalazło się również nagranie ze spotkania roboczego, na którym medycy omawiali opiekę nad jedną z pacjentek.

Według kierownictwa Royal Darwin Hospital zdjęcia i nagrania wideo opublikowała w mediach społecznościowych lekarka z zagranicznym wykształceniem medycznym, która przebywała na oddziale położnictwa i ginekologii jako obserwatorka medyczna. Nie miała prawa uczestniczyć w leczeniu pacjentów, a jej pobyt w NT Health w charakterze obserwatorki medycznej został zakończony.

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Stanowisko lekarki i reakcja pacjentki

Lekarka Neda Mogarehabed powiedziała ABC News, że nie może potwierdzić, w jaki dokładnie sposób opublikowano zdjęcia ani czy pochodzą one z konta, które obecnie kontroluje. Powiedziała również, że nie zamierzała ujawniać informacji o pacjentach i poważnie traktuje ochronę prywatności.

Jedna z poszkodowanych, producentka ABC Radio Darwin Chanel Tobin, powiedziała, że wyraziła zgodę na obecność obserwatorki medycznej podczas wizyty. O wycieku dowiedziała się od osoby, która zobaczyła jej nazwisko w poście. Tobin nazwała incydent szokującym i wyraziła nadzieję, że skłoni on szpital do zmiany podejścia do ochrony danych oraz instruowania obserwatorów medycznych.

Wiceprezeska oddziału Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego Terytorium Północnego Dana Duncan podkreśliła, że każde naruszenie poufności pacjentów jest niedopuszczalne, a zespół medyczny musi zachować ich dane osobowe w tajemnicy.

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