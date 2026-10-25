Pięcioro dzieci w wieku od dwóch do siedmiu lat zmarło w wyniku poważnego ogniska odry w odległych górskich rejonach Gora Banda i Khora Banda w pakistańskim dystrykcie Dolny Dir. Dziesiątki innych dzieci zostały zakażone, informuje The Express Tribune.

Dzieci trafiły do szpitali

Według lokalnych źródeł wiele innych dzieci z tych odizolowanych miejscowości ma klasyczne objawy tej wysoce zakaźnej choroby: wysoką gorączkę, rozległą wysypkę i znaczne trudności z oddychaniem. Chore dzieci przewieziono do różnych szpitali w dystrykcie, gdzie pozostają pod nadzorem personelu medycznego.

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Reakcja władz dystryktu

Po doniesieniach o zgonach i rosnącej liczbie chorych zastępca komisarza Dolnego Diru Basharat Ahmad oraz Okręgowy Oficer Zdrowia (DHO) pilnie udali się do dotkniętych obszarów. Ahmad spotkał się z rodzinami zmarłych dzieci, złożył im wyrazy współczucia i zapewnił, że administracja udzieli wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia.

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