W Austrii międzynarodowa grupa badaczy pod kierownictwem Laury de Rooij z Centrum Medycyny Molekularnej CeMM Austriackiej Akademii Nauk stworzyła Human Aging Endothelial Cell Atlas — kompleksowy atlas zmian związanych z wiekiem w komórkach śródbłonka, które wyściełają wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych. Jak informuje News-Medical, praca połączyła dane dotyczące aktywności genów w ponad 375 tysiącach ludzkich komórek z 290 próbek i 12 tkanek.

Dane z 34 badań

Zespół przeanalizował wyniki 34 wcześniej opublikowanych badań z wykorzystaniem analizy pojedynczych komórek. Badacze skupili się na tkankach sklasyfikowanych jako zdrowe lub bez zdiagnozowanych chorób, aby oddzielić zmiany związane ze starzeniem od zmian, które przede wszystkim mogą być skutkiem chorób.

Komórki śródbłonka regulują przepływ krwi, kontrolują przenikanie substancji do otaczających tkanek i uczestniczą w reakcjach na uszkodzenia. Pełnią również wyspecjalizowane funkcje w różnych narządach: w szczególności tworzą ochronną barierę w mózgu i wspierają filtrację w nerkach.

Starzenie się naczyń różni się między tkankami

Atlas wykazał, że zmiany śródbłonka związane z wiekiem różnią się w zależności od części układu naczyniowego i tkanki. W komórkach wyściełających żyły u osób starszych stwierdzono niższą aktywność kilku genów związanych z tworzeniem naczyń krwionośnych. Autorzy zaznaczają, że może to być powiązane ze zmniejszoną zdolnością naczyń do odnowy, choć zdolności regeneracyjnej nie mierzono bezpośrednio w badaniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W kilku tkankach stwierdzono również zwiększoną aktywność genów związanych ze stanem zapalnym i starzeniem komórkowym — stanem, w którym komórki przestają się dzielić i mogą wpływać na swoje otoczenie. Osobno badacze opisali zmiany związane z wiekiem w genach, które pomagają komórkom śródbłonka reagować na mechaniczne siły przepływu krwi i otaczające środowisko.

Obserwacje dotyczące białka YAP

Eksperymenty z ludzką skórą wykazały, że u starszych dawców białko YAP, uczestniczące w odpowiedzi komórek na wpływy mechaniczne, częściej wykrywano w jądrach komórek śródbłonka. Badacze nie ustalili jeszcze, czy pomaga to komórkom przystosować się do zmian związanych z wiekiem, czy przeciwnie, przyczynia się do pogorszenia funkcji naczyń.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Aging. Autorzy podkreślają, że badanie porównywało osoby w różnym wieku, a nie śledziło zmian u tych samych uczestników przez całe życie. Ponadto wnioski ogranicza niepełna informacja o stylu życia i historii medycznej dawców.

Czytaj nas na