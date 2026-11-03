Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork w USA poinformował o śmierci dziecka w hrabstwie Lewis, którą wiąże się z trwającym wybuchem odry. To pierwszy znany w stanie przypadek zgonu związanego z odrą od ponad 30 lat.

Informuje o tym Jerusalem Post. W ubiegłym miesiącu gubernatorka stanu Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy z powodu rozprzestrzeniania się odry w rejonach stanu Nowy Jork i sąsiednich stanów.

Szczepienia i badanie przypadków

Departament Zdrowia zaoferował hrabstwu Lewis zasoby służące informowaniu społeczności i wspieraniu lokalnych działań szczepiennych. Urzędnicy stanowi współpracują również z powiatowymi departamentami zdrowia i lokalnymi partnerami, aby zapewnić szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce osobom niezaszczepionym, które zgłaszają się na szczepienie, a także badać zgłoszone przypadki zachorowań.

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Według stanu na 24 października w stanie Nowy Jork odnotowano w tym roku 178 przypadków odry: 170 poza Nowym Jorkiem i osiem w samym mieście Nowy Jork.

Dane o śmiertelności w USA

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób zarejestrowały w tym roku trzy zgony związane z odrą, nie podając stanów, w których do nich doszło. Jednocześnie Pensylwania, którą publikacja nazywa epicentrum obecnego wybuchu, zgłosiła 1433 potwierdzone przypadki i pięć zgonów związanych z odrą. Jerusalem Post zaznacza, że rozbieżność w danych pojawiła się po zmianie przez CDC podejścia do rejestrowania zgonów z powodu odry.

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