Meksykański Instytut Ubezpieczeń Społecznych (IMSS) przedstawił plan obejmujący 12 działań, które mają zostać zrealizowane w ciągu 120 dni w celu poprawy warunków w szpitalach oraz dla pracowników instytucji. Plan przewiduje podwyżkę wynagrodzeń personelu o 8%, informuje Mexico News Daily.

Dyrektor generalny IMSS Zoé Robledo zaprezentował inicjatywę na porannej konferencji prasowej prezydentki Meksyku Claudii Sheinbaum. Według niego działania opracowano z uwzględnieniem postulatów samych pracowników IMSS, którzy protestowali z powodu wynagrodzeń, nadmiernego obciążenia pracą oraz niedoborów leków i materiałów medycznych.

Kadry i sprzęt

Wśród planowanych kroków jest przeniesienie niemal 11 tys. pracowników tymczasowych na stałe stanowiska oraz zatrudnienie 2,5 tys. lekarzy specjalistów. IMSS ma również dostarczyć do szpitali 100 jednostek zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego, kolejne 2917 jednostek innego wyposażenia, a także ponad 18 tys. dodatkowych łóżek i noszy.

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Osobno plan przewiduje uruchomienie stałego programu konserwacji placówek medycznych oraz wzmocnienie oddziałów ratunkowych, w tym poprzez zaangażowanie dodatkowego personelu.

Leki i operacje

Kierownictwo IMSS obiecuje również gwarantowane dostawy leków i materiałów medycznych oraz pełne zaopatrzenie aptek instytutu w leki. Do listy działań włączono program skrócenia kolejki do operacji chirurgicznych.

Kolejnym punktem jest zapewnienie konsultacji u lekarzy specjalistów w grudniu. Robledo wyjaśnił, że takie wizyty często przekładano z grudnia na styczeń, a nawet luty.

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