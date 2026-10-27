Мексиканский институт социального страхования (IMSS) представил план из 12 мер, которые должны быть выполнены за 120 дней для улучшения условий в больницах и для работников учреждения. План предусматривает повышение заработной платы персонала на 8%, сообщает Mexico News Daily.

Генеральный директор IMSS Зое Робледо представил инициативу на утренней пресс-конференции президентки Мексики Клаудии Шейнбаум. По его словам, меры были сформированы с учетом требований самих работников IMSS, которые протестовали из-за оплаты труда, чрезмерной нагрузки и дефицита медикаментов и медицинских материалов.

Кадры и оборудование

Среди запланированных шагов — перевод почти 11 тысяч временных работников на постоянные должности и наем 2,5 тысячи врачей-специалистов. IMSS также должен поставить в больницы 100 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, еще 2917 единиц другой техники, а также более 18 тысяч дополнительных кроватей и каталок.

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Отдельно план предусматривает запуск постоянной программы технического обслуживания медицинских учреждений и усиление отделений неотложной помощи, в том числе за счет привлечения дополнительного персонала.

Лекарства и операции

Руководство IMSS также обещает гарантированные поставки медикаментов и медицинских материалов, а также полное обеспечение лекарствами аптек института. В перечень мер включили программу сокращения очереди на хирургические операции.

Еще одним пунктом является обеспечение консультаций у врачей-специалистов в декабре. Робледо пояснил, что такие приемы часто переносили с декабря на январь или даже февраль.

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