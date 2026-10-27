墨西哥社会保险协会（IMSS）公布了一项包含12项措施的计划，拟在120天内实施，以改善医院条件及该机构员工的工作条件。该计划规定将员工工资提高8%，Mexico News Daily报道。

IMSS总干事佐埃·罗夫莱多在墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆的晨间新闻发布会上介绍了这项倡议。据他表示，这些措施是在考虑IMSS员工自身诉求的基础上制定的；员工此前曾因薪酬、工作负担过重以及药品和医疗物资短缺而抗议。

人员和设备

计划中的措施包括将近1.1万名临时员工转为正式岗位，以及招聘2500名专科医生。IMSS还应向医院交付100台高科技医疗设备、另2917台其他设备，以及超过1.8万张额外病床和担架床。

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此外，该计划还规定启动医疗机构常态化维护计划，并加强急诊部门，包括增配工作人员。

药品和手术

IMSS管理层还承诺保障药品和医疗物资供应，并确保该机构药房的药品充足。措施清单还包括一项缩短手术等候队列的计划。

另一项内容是在12月确保专科医生提供诊疗咨询。罗夫莱多解释说，这类预约经常从12月推迟到1月，甚至2月。

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