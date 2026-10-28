美国每年被诊断患有痴呆症的成年人数量，可能从2020年的51.4万人增至2060年的100万人。这一预测由《卫报》援引一项于2024年发表在《美国医学会杂志》（JAMA）上的研究报道。

与此同时，《JAMA Neurology》的一项新研究预测，全球每年新增痴呆症病例数将增长一倍以上：从2023年的1140万例增至2050年的2470万例。专家将预期增长主要归因于预期寿命延长，以及痴呆症最常见年龄组的人数增加。

专业人员和照护人员短缺

美国医疗保健系统已经面临老年医学专家、居家护理人员和养老院工作人员短缺的问题。根据美国医疗保健协会的数据，几乎所有此类机构都报告了招聘员工的困难，约半数限制接收新住户。

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美国进步中心预测，2020年至2035年间，对护理助理的需求将增长48%，对居家医疗护理人员的需求将增长42%。美国劳工统计局数据显示，2025年5月，护理型居住机构和居家医疗护理服务中的护理助理时薪中位数低于19美元，居家护理人员则为17美元。

长期护理成本

JAMA的一份报告显示，美国老年医学医生人数在过去几十年也有所减少：从2000年的10,270人降至2022年的7,413人。另一个挑战是Medicaid资金削减；该计划承担了长期护理成本中的很大一部分。2025年通过的《One Big Beautiful Bill Act》规定，在十年内削减近1万亿美元的Medicaid支出。

与此同时，FDA近年来批准了Kisunla和Leqembi两种药物，它们可在部分处于阿尔茨海默病早期的患者中适度减缓认知能力下降。监管机构还批准了血液检测，这些检测可帮助诊断该疾病，并可能预测患病的可能性。

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