В США число взрослых, которым ежегодно диагностируют деменцию, может вырасти с 514 тысяч в 2020 году до 1 миллиона к 2060 году. Такой прогноз приводит The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA в 2024 году.

В то же время новое исследование в JAMA Neurology прогнозирует, что в мире ежегодное число новых случаев деменции более чем удвоится: с 11,4 миллиона в 2023 году до 24,7 миллиона в 2050 году. Эксперты связывают ожидаемый рост прежде всего с увеличением продолжительности жизни и числа людей в возрастных группах, где деменция встречается чаще всего.

Дефицит специалистов и работников по уходу

Система здравоохранения США уже сталкивается с нехваткой гериатров, работников домашнего ухода и персонала домов престарелых. По данным Американской ассоциации медицинского обслуживания, почти все такие учреждения сообщали о трудностях с наймом работников, а примерно половина ограничивала прием новых жильцов.

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Центр американского прогресса прогнозирует, что потребность в помощниках медсестер в период с 2020 по 2035 год вырастет на 48%, а в работниках домашнего медицинского ухода — на 42%. По данным Бюро статистики труда США, медианная почасовая оплата труда помощников медсестер в учреждениях проживания с уходом и службах домашнего медицинского ухода в мае 2025 года составляла менее 19 долларов, а работников домашнего ухода — 17 долларов.

Расходы на долгосрочный уход

Число врачей-гериатров в США за последние десятилетия также сократилось: с 10 270 в 2000 году до 7 413 в 2022 году, свидетельствует отчет JAMA. Отдельным вызовом названо сокращение финансирования Medicaid — программы, которая покрывает значительную часть расходов на долгосрочный уход. Закон One Big Beautiful Bill Act, принятый в 2025 году, предусматривает почти 1 триллион долларов сокращений расходов Medicaid в течение десяти лет.

В то же время FDA в последние годы одобрило препараты Kisunla и Leqembi, которые могут умеренно замедлять когнитивное снижение у части пациентов на ранней стадии болезни Альцгеймера. Регулятор также одобрил анализы крови, которые могут помочь диагностировать болезнь и, возможно, прогнозировать вероятность ее развития.

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