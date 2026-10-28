W Stanach Zjednoczonych liczba dorosłych, u których co roku diagnozuje się demencję, może wzrosnąć z 514 tys. w 2020 roku do 1 mln do 2060 roku. Taką prognozę przytacza The Guardian, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA w 2024 roku.

Jednocześnie nowe badanie w JAMA Neurology prognozuje, że na świecie roczna liczba nowych przypadków demencji wzrośnie ponad dwukrotnie: z 11,4 mln w 2023 roku do 24,7 mln w 2050 roku. Eksperci wiążą oczekiwany wzrost przede wszystkim z wydłużaniem się życia oraz zwiększaniem się liczby osób w grupach wiekowych, w których demencja występuje najczęściej.

Niedobór specjalistów i opiekunów

System opieki zdrowotnej w USA już boryka się z niedoborem geriatrów, pracowników opieki domowej oraz personelu domów opieki. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Opieki Zdrowotnej niemal wszystkie takie placówki zgłaszały trudności z zatrudnianiem pracowników, a około połowa ograniczała przyjmowanie nowych mieszkańców.

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Center for American Progress prognozuje, że zapotrzebowanie na asystentów pielęgniarskich wzrośnie o 48% między 2020 a 2035 rokiem, a na pracowników domowej opieki zdrowotnej — o 42%. Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy mediana stawki godzinowej asystentów pielęgniarskich w placówkach opieki rezydencjalnej i usługach domowej opieki zdrowotnej w maju 2025 roku wynosiła mniej niż 19 dolarów, a pracowników opieki domowej — 17 dolarów.

Koszty opieki długoterminowej

Liczba lekarzy geriatrów w USA również spadła w ostatnich dekadach: z 10 270 w 2000 roku do 7 413 w 2022 roku, wynika z raportu JAMA. Za odrębne wyzwanie uznano ograniczanie finansowania Medicaid — programu pokrywającego znaczną część kosztów opieki długoterminowej. Ustawa One Big Beautiful Bill Act, uchwalona w 2025 roku, przewiduje niemal 1 bln dolarów cięć wydatków na Medicaid w ciągu dziesięciu lat.

Jednocześnie FDA w ostatnich latach zatwierdziła leki Kisunla i Leqembi, które mogą umiarkowanie spowalniać pogorszenie funkcji poznawczych u części pacjentów we wczesnym stadium choroby Alzheimera. Regulator zatwierdził również badania krwi, które mogą pomóc w diagnozowaniu choroby i być może przewidywaniu prawdopodobieństwa jej rozwoju.

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