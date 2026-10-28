У США нові випадки деменції сягнуть 1 млн на рік до 2060 року — The Guardian

У США кількість дорослих, яким щороку діагностують деменцію, може зрости з 514 тисяч у 2020 році до 1 мільйона до 2060-го. Такий прогноз наводить The Guardian з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі JAMA у 2024 році.

Водночас нове дослідження в JAMA Neurology прогнозує, що у світі річна кількість нових випадків деменції більш ніж подвоїться: з 11,4 мільйона у 2023 році до 24,7 мільйона у 2050-му. Експерти пов’язують очікуване зростання передусім зі збільшенням тривалості життя та кількості людей у вікових групах, де деменція трапляється найчастіше.

Дефіцит фахівців і доглядальників

Система охорони здоров’я США вже стикається з нестачею геріатрів, працівників домашнього догляду та персоналу будинків для літніх людей. За даними Американської асоціації медичного обслуговування, майже всі такі заклади повідомляли про труднощі з наймом працівників, а приблизно половина обмежувала прийом нових мешканців.

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Центр американського прогресу прогнозує, що потреба в помічниках медсестер між 2020 і 2035 роками зросте на 48%, а в працівниках домашнього медичного догляду — на 42%. За даними Бюро статистики праці США, медіанна погодинна оплата праці помічників медсестер у закладах проживання з доглядом і службах домашнього медичного догляду в травні 2025 року була меншою за 19 доларів, а працівників домашнього догляду — 17 доларів.

Витрати на тривалий догляд

Кількість лікарів-геріатрів у США за останні десятиліття також скоротилася: з 10 270 у 2000 році до 7 413 у 2022-му, свідчить звіт JAMA. Окремим викликом названо скорочення фінансування Medicaid — програми, яка покриває значну частину витрат на тривалий догляд. Закон One Big Beautiful Bill Act, ухвалений у 2025 році, передбачає майже 1 трильйон доларів скорочень видатків Medicaid протягом десяти років.

Водночас FDA в останні роки схвалило препарати Kisunla та Leqembi, які можуть помірно уповільнювати когнітивне зниження у частини пацієнтів на ранній стадії хвороби Альцгеймера. Регулятор також схвалив аналізи крові, які можуть допомогти діагностувати хворобу та, можливо, прогнозувати ймовірність її розвитку.

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