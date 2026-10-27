IMSS представив план підвищення зарплат на 8% у Мексиці — Mexico News Daily

Мексиканський інститут соціального страхування (IMSS) представив план із 12 заходів, які мають виконати за 120 днів для поліпшення умов у лікарнях та для працівників установи. План передбачає підвищення заробітної плати персоналу на 8%, повідомляє Mexico News Daily.

Генеральний директор IMSS Зое Робледо презентував ініціативу на ранковій пресконференції президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. За його словами, заходи сформували з урахуванням вимог самих працівників IMSS, які протестували через оплату праці, надмірне навантаження та дефіцит медикаментів і медичних матеріалів.

Кадри та обладнання

Серед запланованих кроків — переведення майже 11 тисяч тимчасових працівників на постійні посади та наймання 2,5 тисячі лікарів-спеціалістів. IMSS також має поставити до лікарень 100 одиниць високотехнологічного медичного обладнання, ще 2917 одиниць іншої техніки, а також понад 18 тисяч додаткових ліжок і каталок.

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Окремо план передбачає запуск постійної програми технічного обслуговування медзакладів і посилення відділень невідкладної допомоги, зокрема завдяки залученню додаткового персоналу.

Ліки та операції

Керівництво IMSS також обіцяє гарантоване постачання медикаментів і медичних матеріалів та повне забезпечення ліками аптек інституту. До переліку заходів включили програму скорочення черги на хірургічні операції.

Ще одним пунктом є забезпечення консультацій у лікарів-спеціалістів у грудні. Робледо пояснив, що такі прийоми часто переносили з грудня на січень або навіть лютий.

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