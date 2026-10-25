Пятеро детей в возрасте от двух до семи лет умерли в результате серьёзной вспышки кори в отдалённых горных районах Гора-Банда и Хора-Банда округа Нижний Дир в Пакистане. Десятки других детей заразились, сообщает The Express Tribune.

Детей доставили в больницы

По данным местных источников, у многих других детей из этих изолированных населённых пунктов наблюдаются классические симптомы этой высококонтагиозной болезни: высокая температура, распространённая сыпь и значительные трудности с дыханием. Больных детей доставили в различные больницы округа, где они находятся под наблюдением медицинского персонала.

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Реакция районных властей

После сообщений о смертях и роста числа заболевших заместитель комиссара Нижнего Дира Башарат Ахмад и районный офицер здравоохранения (DHO) срочно отправились в пострадавшие районы. Ахмад встретился с семьями умерших детей, выразил им соболезнования и заверил, что администрация окажет всю возможную помощь и поддержку.

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