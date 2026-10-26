42-летнюю жену швейцарского дипломата, у которой в Нигерии выявили вирус Эбола, эвакуировали из столицы страны Абуджи в Швейцарию специальным медицинским самолетом. Об этом сообщает Interia со ссылкой на AFP.

Состояние пациентки улучшилось

Министр здравоохранения Нигерии Мухаммад Али Пате заявил, что состояние женщины существенно улучшилось. По его словам, пациентка стабильна, находится в сознании, общается с окружающими, а результаты лабораторных анализов приближаются к норме.

В то же время министр подчеркнул, что женщина все еще может быть источником инфекции, поэтому во время эвакуации сохранялись строгие меры безопасности. Вместе с ней в Швейцарию отправился ее муж, у которого не было симптомов заболевания.

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Проверяют контакты пациентки

По данным нигерийских властей, это первый случай Эболы в стране более чем за десятилетие. Медики установили 53 человека, которые контактировали с женщиной между ее прибытием в Нигерию 3 октября и установлением диагноза 20 октября.

Женщина родилась в Уганде и перед возвращением в Нигерию провела с мужем двухнедельный отпуск в этой стране. По данным Reuters, заражение могло произойти именно в Уганде. В Нигерию также должны прибыть ученые, чтобы помочь установить обстоятельства заражения.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о сложной ситуации с Эболой в Африке. Согласно приведенным в публикации данным, вспышка, начавшаяся в мае в Демократической Республике Конго, унесла более 4,6 тысячи жизней. Возбудителем назван штамм Бундибугио, против которого нет вакцины и специализированного лечения.

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