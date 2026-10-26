患埃博拉病毒的外交官妻子被撤离至瑞士——Interia

一名42岁的瑞士外交官妻子在尼日利亚被检出感染埃博拉病毒后，已通过专用医疗飞机从该国首都阿布贾撤离至瑞士。Interia援引法新社报道了此事。

患者病情有所好转

尼日利亚卫生部长穆罕默德·阿里·帕特表示，该女子的病情已显著好转。据他介绍，患者情况稳定、意识清醒、能够与周围的人交流，实验室检测结果正接近正常水平。

与此同时，这名部长强调，该女子仍可能是感染源，因此在撤离过程中维持了严格的安全措施。她的丈夫与她一同前往瑞士，他没有出现疾病症状。

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正在核查患者的接触者

据尼日利亚当局称，这是该国十多年来首例埃博拉病例。医务人员确认了53人，他们在该女子10月3日抵达尼日利亚至10月20日确诊期间曾与其接触。

该女子出生于乌干达，在返回尼日利亚前曾与丈夫在该国度过两周假期。据路透社报道，感染可能正是在乌干达发生的。科学家也将抵达尼日利亚，以协助查明感染的具体情况。

世界卫生组织警告称，非洲的埃博拉疫情形势严峻。根据报道援引的数据，5月在刚果民主共和国开始的疫情已造成超过4600人死亡。病原体被称为本迪布焦毒株，目前尚无针对该毒株的疫苗和专门治疗方法。

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