自11月1日起，波兰医院必须每月向国家健康基金（NFZ）报告医务人员的实际在岗情况以及提供医疗服务的准确时段。有关新规，RMF24报道称。

向NFZ提交月度数据

医疗机构必须在每月20日之前向NFZ提交有关员工实际在岗情况的信息。其中尤其包括医务人员按小时计算的工作安排，以及他们向患者提供服务的时间。

波兰卫生部表示，这项新措施旨在帮助更好地监督人力资源的使用情况、核查合同履行情况，并加强对公共资金支出的监管。

医院必须在2026年12月20日之前提交2026年11月的首份报告。

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关于医生工作和收入的讨论

这项新义务是波兰政府正在推动的医疗保健体系更广泛改革的一部分。提案包括对医生收入和工作时间实施限制。

医院管理人员担心，可能引入要求医生必须在一家机构至少从事半职工作的规定，或将使小型医疗机构的运营变得复杂，甚至无法继续运营。在这类医院中，专家经常前来完成特定任务。

全国县级医院雇主联盟主席瓦尔德马尔·马利诺夫斯基表示，这可能危及实施外科手术的科室运作，因为其中部分工作由麻醉师承担。医院管理人员建议，在考虑各个地区具体情况的基础上，在地方层面设定工作时间和收入限制。

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