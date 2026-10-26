Od 1 listopada szpitale w Polsce będą musiały co miesiąc raportować Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) faktyczną obecność personelu medycznego oraz dokładne godziny świadczenia usług medycznych. O nowych zasadach informuje RMF24.

Miesięczne dane dla NFZ

Do 20. dnia każdego miesiąca placówki medyczne będą musiały przekazywać do NFZ informacje o rzeczywistej obecności pracowników. Chodzi w szczególności o godzinowe harmonogramy pracy medyków oraz czas, w którym świadczyli usługi pacjentom.

W polskim Ministerstwie Zdrowia oświadczono, że nowe rozwiązanie ma pomóc lepiej kontrolować wykorzystanie zasobów kadrowych, sprawdzać realizację kontraktów oraz wzmocnić nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych.

Pierwszy raport za listopad 2026 roku szpitale mają przesłać do 20 grudnia 2026 roku.

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Dyskusja o pracy i dochodach lekarzy

Nowy obowiązek jest częścią szerszych zmian, które polski rząd promuje w systemie ochrony zdrowia. Wśród propozycji jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących dochodów i czasu pracy lekarzy.

Dyrektorzy szpitali wyrażają obawy, że możliwe wprowadzenie wymogu, aby lekarz pracował co najmniej na pół etatu w jednej placówce, może utrudnić, a nawet uniemożliwić funkcjonowanie małych placówek medycznych. W takich szpitalach specjaliści często przyjeżdżają, aby wykonywać konkretne zadania.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski oświadczył, że może to zagrozić funkcjonowaniu oddziałów, w których przeprowadzane są zabiegi operacyjne, ponieważ część pracy na nich zapewniają anestezjolodzy. Dyrektorzy szpitali proponują ustalanie ograniczeń czasu pracy i zarobków na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych regionach.

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