С 1 ноября больницы в Польше должны будут ежемесячно отчитываться перед Национальным фондом здоровья (NFZ) о фактическом присутствии медицинского персонала и точных часах предоставления медицинских услуг. О новых правилах сообщает RMF24.

Ежемесячные данные для NFZ

До 20 числа каждого месяца медицинские учреждения должны будут передавать в NFZ информацию о фактическом присутствии работников. Речь, в частности, идет о почасовых графиках работы медиков и времени, в которое они предоставляли услуги пациентам.

В польском Министерстве здравоохранения заявили, что нововведение должно помочь лучше контролировать использование кадровых ресурсов, проверять выполнение контрактов и усилить надзор за расходованием государственных средств.

Первый отчет за ноябрь 2026 года больницы должны направить до 20 декабря 2026 года.

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Дискуссия о работе и доходах врачей

Новая обязанность является частью более широких изменений, которые польское правительство продвигает в системе здравоохранения. Среди предложений — введение ограничений относительно доходов и рабочего времени врачей.

Руководители больниц выражают обеспокоенность тем, что возможное введение требования, согласно которому врач должен работать не менее чем на полставки в одном учреждении, может усложнить или даже сделать невозможной работу небольших медицинских учреждений. В таких больницах специалисты часто приезжают для выполнения конкретных задач.

Глава Общепольского союза работодателей повятовых больниц Вальдемар Малиновский заявил, что это может поставить под угрозу работу отделений, где проводятся оперативные вмешательства, поскольку часть работы в них обеспечивают анестезиологи. Руководители больниц предлагают устанавливать ограничения рабочего времени и заработков на местном уровне, учитывая ситуацию в отдельных регионах.

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