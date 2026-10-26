Польські лікарні з 1 листопада звітуватимуть NFZ про робочі години — RMF24

У Польщі з 1 листопада лікарні мають щомісяця звітувати Національному фонду здоров’я (NFZ) про фактичну присутність медичного персоналу та точні години надання медичних послуг. Про нові правила повідомляє RMF24.

Щомісячні дані для NFZ

Медзаклади повинні будуть до 20 числа кожного місяця передавати до NFZ інформацію про реальну присутність працівників. Йдеться, зокрема, про погодинні графіки роботи медиків і час, у який вони надавали послуги пацієнтам.

У польському Міністерстві охорони здоров’я заявили, що нововведення має допомогти краще контролювати використання кадрових ресурсів, перевіряти виконання контрактів і посилити нагляд за витрачанням державних коштів.

Перший звіт за листопад 2026 року лікарні мають надіслати до 20 грудня 2026 року.

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Дискусія про роботу та доходи лікарів

Новий обов’язок є частиною ширших змін, які польський уряд просуває в системі охорони здоров’я. Серед пропозицій — запровадження обмежень щодо доходів і робочого часу лікарів.

Керівники лікарень висловлюють занепокоєння, що можливе запровадження вимоги для лікаря працювати щонайменше на пів ставки в одному закладі може ускладнити або навіть унеможливити роботу невеликих медустанов. У таких лікарнях фахівці часто приїздять для виконання конкретних завдань.

Голова Загальнопольського союзу роботодавців повітових лікарень Вальдемар Маліновський заявив, що це може поставити під загрозу роботу відділень, де проводять оперативні втручання, адже частину роботи в них забезпечують анестезіологи. Керівники лікарень пропонують встановлювати обмеження робочого часу та заробітків на місцевому рівні, з огляду на ситуацію в окремих регіонах.

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