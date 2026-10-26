42-letnia żona szwajcarskiego dyplomaty, u której w Nigerii wykryto wirusa Ebola, została ewakuowana ze stolicy kraju, Abudży, do Szwajcarii specjalnym samolotem medycznym. Poinformowała o tym Interia, powołując się na AFP.

Stan pacjentki się poprawił

Nigeryjski minister zdrowia Muhammad Ali Pate oświadczył, że stan kobiety znacznie się poprawił. Według niego pacjentka jest stabilna, przytomna, komunikuje się z otoczeniem, a wyniki badań laboratoryjnych zbliżają się do normy.

Jednocześnie minister podkreślił, że kobieta nadal może być źródłem zakażenia, dlatego podczas ewakuacji utrzymano surowe środki bezpieczeństwa. Wraz z nią do Szwajcarii udał się jej mąż, u którego nie było objawów choroby.

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Sprawdzane są kontakty pacjentki

Według nigeryjskich władz jest to pierwszy przypadek Eboli w kraju od ponad dekady. Medycy ustalili 53 osoby, które miały kontakt z kobietą między jej przybyciem do Nigerii 3 października a postawieniem diagnozy 20 października.

Kobieta urodziła się w Ugandzie i przed powrotem do Nigerii spędziła z mężem dwutygodniowy urlop w tym kraju. Według Reutersa do zakażenia mogło dojść właśnie w Ugandzie. Do Nigerii mają również przybyć naukowcy, aby pomóc ustalić okoliczności zakażenia.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed trudną sytuacją związaną z Ebolą w Afryce. Według danych przytoczonych w publikacji ognisko epidemii, które rozpoczęło się w maju w Demokratycznej Republice Konga, pochłonęło ponad 4,6 tys. ofiar. Jako czynnik wywołujący wskazano szczep Bundibugyo, przeciwko któremu nie ma szczepionki ani specjalistycznego leczenia.

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