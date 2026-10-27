Zespół badawczy z udziałem oceanografki Uniwersytetu Stanowego Florydy Bingxin Liu przeanalizował dane z satelity NASA PACE i wykrył szybkie nasilenie toksycznego zakwitu glonów Karenia brevis po huraganie Milton w 2024 roku u wybrzeży Florydy w USA. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports, informuje News-Medical.

Opady i spływ powierzchniowy

Autorzy pracy zauważają, że ekstremalne zjawiska pogodowe mogą sprzyjać szybkiemu nasileniu czerwonych przypływów powodowanych przez Karenia brevis. Według badania intensywne opady i znaczny spływ powierzchniowy mogą spłukiwać duże ilości zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych, tworząc warunki dla wzrostu toksycznych glonów.

Karenia brevis jest organizmem powodującym tak zwane czerwone przypływy na Florydzie. Takie zakwity są znane ze śnięcia ryb i podrażnienia dróg oddechowych u ludzi. Instytut Roskampa podaje, że wcześniejsze badania wiązały przenoszone drogą powietrzną brewetoksyny z zamgleniem myślenia, nasileniem migren i zmęczeniem poznawczym.

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Możliwości PACE

Dane hiperspektralne PACE umożliwiają rozróżnianie grup glonów w wodach przybrzeżnych, w tym oddzielenie Karenia brevis od innych grup glonów. Jak wyjaśniła Liu, daje to więcej informacji o barwie oceanu niż obserwacje wyłącznie całkowitej ilości fitoplanktonu i może poprawić wykrywanie rozwoju zakwitów na dużych obszarach.

Połączenie obserwacji satelitarnych z modelami oceanicznymi oraz danymi o temperaturze, zasoleniu, prądach i poziomach składników odżywczych może pomóc wykrywać wzorce poprzedzające czerwone przypływy i tworzyć prognozy krótkoterminowe. Zdaniem badaczki takie dane mogą wspierać terminowe ostrzeżenia dla osób podatnych na objawy oddechowe lub neurologiczne.

Liu zaznaczyła również, że fale mogą rozrywać komórki glonów i uwalniać toksyny do powietrza, gdzie mogą zostać wdychane. Ponadto toksyny mogą gromadzić się w mięczakach i stanowić zagrożenie w przypadku ich spożycia.

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