佛罗里达州立大学海洋学家Bingxin Liu参与的研究团队分析了NASA PACE卫星的数据，发现2024年飓风“米尔顿”过后，美国佛罗里达州近海有毒藻类Karenia brevis的水华迅速加剧。研究结果发表在《Scientific Reports》期刊上，News-Medical报道。

降雨与径流

研究作者指出，极端天气事件可能促进由Karenia brevis引起的赤潮迅速加剧。研究数据显示，强降雨和大量径流可能将大量污染物冲入沿海水域，为有毒藻类的生长创造条件。

Karenia brevis是导致佛罗里达州所谓赤潮的生物。这类水华以鱼类死亡和人体呼吸道刺激而闻名。罗斯坎普研究所表示，先前研究已将空气传播的短裸甲藻毒素与思维模糊、偏头痛加重和认知疲劳联系起来。

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PACE的能力

PACE高光谱数据能够区分沿海水域中的藻类群组，包括将Karenia brevis与其他藻类群组区分开来。正如Liu解释的那样，这比仅观测浮游植物总量提供了更多关于海洋颜色的信息，并可能改善对大范围水华发展的探测。

将卫星观测与海洋模型以及温度、盐度、洋流和营养物水平数据相结合，可能有助于识别赤潮出现前的规律，并作出短期预测。这位研究人员表示，这类数据可为易出现呼吸道或神经系统症状的人群提供及时预警支持。

Liu还指出，海浪可能破坏藻类细胞并将毒素释放到空气中，人们可能吸入这些毒素。此外，毒素还可能在贝类中积累，并在食用时构成风险。

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