Исследовательская группа с участием океанографа Университета штата Флорида Бинсинь Лю проанализировала данные спутника NASA PACE и выявила быстрое усиление токсичного цветения водорослей Karenia brevis после урагана «Милтон» в 2024 году у побережья Флориды в США. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает News-Medical.

Осадки и сток

Авторы работы отмечают, что экстремальные погодные явления могут способствовать быстрому усилению красных приливов, вызванных Karenia brevis. Согласно исследованию, сильные осадки и значительный сток могут смывать большие объемы загрязняющих веществ в прибрежные воды, создавая условия для роста токсичных водорослей.

Karenia brevis — организм, вызывающий так называемые красные приливы во Флориде. Такие цветения известны гибелью рыбы и раздражением дыхательных путей у людей. Институт Роскампа сообщает, что предыдущие исследования связывали переносимые по воздуху бреветоксины с затуманенностью мышления, усилением мигреней и когнитивной усталостью.

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Возможности PACE

Гиперспектральные данные PACE позволяют различать группы водорослей в прибрежных водах, в том числе отделять Karenia brevis от других групп водорослей. Как пояснила Лю, это дает больше информации о цвете океана, чем наблюдения только за общим количеством фитопланктона, и может улучшить выявление развития цветения на больших территориях.

Сочетание спутниковых наблюдений с океаническими моделями и данными о температуре, солености, течениях и уровне питательных веществ может помочь выявлять закономерности, предшествующие красным приливам, и составлять краткосрочные прогнозы. По словам исследовательницы, такие данные могут поддерживать своевременные предупреждения для людей, склонных к респираторным или неврологическим симптомам.

Лю также отметила, что волны могут разрушать клетки водорослей и высвобождать токсины в воздух, где их можно вдохнуть. Кроме того, токсины могут накапливаться в моллюсках и представлять риск при их употреблении.

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