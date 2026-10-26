Хвору на Еболу дружину дипломата евакуювали до Швейцарії — Interia

42-річну дружину швейцарського дипломата, в якої в Нігерії виявили вірус Ебола, евакуювали зі столиці країни Абуджі до Швейцарії спеціальним медичним літаком. Про це повідомляє Interia з посиланням на AFP.

Стан пацієнтки поліпшився

Міністр охорони здоров'я Нігерії Мухаммад Алі Пате заявив, що стан жінки суттєво поліпшився. За його словами, пацієнтка стабільна, при тямі, спілкується з оточенням, а результати лабораторних аналізів наближаються до норми.

Водночас міністр наголосив, що жінка досі може бути джерелом інфекції, тому під час евакуації зберегли суворі заходи безпеки. Разом із нею до Швейцарії вирушив її чоловік, у якого не було симптомів захворювання.

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Контакти пацієнтки перевіряють

За даними нігерійської влади, це перший випадок Еболи в країні більш ніж за десятиліття. Медики встановили 53 людини, які контактували з жінкою між її прибуттям до Нігерії 3 жовтня та встановленням діагнозу 20 жовтня.

Жінка народилася в Уганді та перед поверненням до Нігерії провела з чоловіком двотижневу відпустку в цій країні. За даними Reuters, інфікування могло статися саме в Уганді. До Нігерії також мають прибути науковці, щоб допомогти встановити обставини зараження.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про складну ситуацію з Еболою в Африці. За наведеними у публікації даними, спалах, що почався у травні в Демократичній Республіці Конго, забрав понад 4,6 тисячі життів. Збудником названо штам Бундібугіо, проти якого немає вакцини та спеціалізованого лікування.

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