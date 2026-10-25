W Korei Południowej naliczone składki cudzoziemców ubezpieczonych w krajowym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w 2025 roku przewyższyły otrzymane przez nich świadczenia ubezpieczeniowe o 989,1 mld wonów. Korea Herald poinformował o tym, powołując się na dane Narodowej Służby Ubezpieczenia Zdrowotnego, opublikowane za pośrednictwem rządowego portalu otwartych danych.

Różnica niemal biliona wonów

Łączna kwota naliczonych składek dla cudzoziemców objętych ubezpieczeniem wyniosła 2,51 bln wonów, podczas gdy wartość świadczeń ubezpieczeniowych za usługi medyczne sięgnęła 1,52 bln wonów.

Jednocześnie wśród obywateli Chin świadczenia ubezpieczeniowe przewyższyły naliczone składki o 49,6 mld wonów. Dla tej grupy naliczono 947,7 mld wonów składek, a ubezpieczyciel wypłacił 997,3 mld wonów.

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Dane dotyczące obywateli Chin i USA

Wypłaty dla chińskich ubezpieczonych ogółem przewyższały naliczone składki od 2017 roku, gdy różnica wynosiła 110,8 mld wonów. W 2023 roku deficyt zmniejszył się do 2,7 mld wonów, w 2024 roku saldo stało się nadwyżkowe o 5,5 mld wonów, a w ubiegłym roku ponownie było deficytowe.

Odrębne dane dotyczące wypłat po ustaniu prawa do ochrony ubezpieczeniowej wskazują, że w 2025 roku otrzymało je 22 793 obywateli Chin na kwotę 10,97 mld wonów. Wśród obywateli USA takie wypłaty otrzymało 2 226 osób na kwotę 6,88 mld wonów.

Korea Południowa zaostrzyła wymogi dotyczące pobytu cudzoziemców, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W grudniu 2018 roku minimalny okres pobytu wymagany do przystąpienia do systemu wydłużono z trzech do sześciu miesięcy. Od kwietnia 2024 roku większość członków rodzin pracujących osób ubezpieczonych musi mieszkać w kraju przez co najmniej sześć miesięcy, aby otrzymać ochronę jako osoby pozostające na utrzymaniu bez odrębnego opłacania składek. Wyjątki dotyczą w szczególności małżonków i dzieci poniżej 19. roku życia.

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