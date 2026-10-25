2025年，在韩国国民健康保险体系中，外国参保人的应缴保费比其获得的保险给付高出9891亿韩元。据《韩国先驱报》报道，该报援引了通过政府开放数据门户公开的国民健康保险公团数据。

差额接近1万亿韩元

外国参保人的应缴保费总额为2.51万亿韩元，而医疗服务保险给付总额为1.52万亿韩元。

与此同时，在中国公民群体中，保险给付比应缴保费高出496亿韩元。该群体的应缴保费为9477亿韩元，保险机构支付了9973亿韩元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于中国和美国公民的数据

自2017年以来，中国参保人获得的保险给付总体上一直超过应缴保费，当时差额为1108亿韩元。2023年，赤字缩小至27亿韩元；2024年，余额转为盈余55亿韩元；而去年再次出现赤字。

关于保险覆盖资格终止后支付款项的单独数据显示，2025年有22,793名中国公民获得了总额109.7亿韩元的此类款项。在美国公民中，2,226人获得了总额68.8亿韩元的此类款项。

韩国已收紧外国人获得医疗保险的居住要求。2018年12月，加入该体系所需的最低居住期限从3个月延长至6个月。自2024年4月起，大多数受雇参保人的家庭成员必须在该国居住至少6个月，才能作为受抚养人获得保险覆盖，而无需单独缴纳保费。配偶和19岁以下子女等人员适用例外规定。

关注我们在