В Южной Корее начисленные взносы иностранных застрахованных в национальной системе медицинского страхования в 2025 году превысили полученные ими страховые выплаты на 989,1 млрд вон. Об этом Korea Herald сообщает со ссылкой на данные Национальной службы медицинского страхования, опубликованные через государственный портал открытых данных.

Разница почти в триллион вон

Общая сумма начисленных взносов для иностранных застрахованных составила 2,51 трлн вон, тогда как объем страховых выплат за медицинские услуги — 1,52 трлн вон.

В то же время среди граждан Китая страховые выплаты превысили начисленные взносы на 49,6 млрд вон. Для этой группы было начислено 947,7 млрд вон взносов, а страховщик выплатил 997,3 млрд вон.

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Данные о гражданах Китая и США

Выплаты китайским застрахованным в целом превышали начисленные взносы с 2017 года, когда разница составила 110,8 млрд вон. В 2023 году дефицит сократился до 2,7 млрд вон, в 2024 году баланс стал профицитным на 5,5 млрд вон, а в прошлом году вновь был дефицитным.

Отдельные данные о выплатах после прекращения права на страховое покрытие свидетельствуют, что в 2025 году их получили 22 793 гражданина Китая на сумму 10,97 млрд вон. Среди граждан США такие выплаты получили 2 226 человек на 6,88 млрд вон.

Южная Корея ужесточила требования к проживанию иностранцев для получения медицинского страхования. В декабре 2018 года минимальный срок проживания для присоединения к системе увеличили с трех до шести месяцев. С апреля 2024 года большинство членов семей работающих застрахованных должны прожить в стране не менее шести месяцев, чтобы получить покрытие как иждивенцы без отдельной уплаты взносов. Исключения, в частности, действуют для супругов и детей младше 19 лет.

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