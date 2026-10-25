W pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa potwierdzono cztery nowe przypadki mpox, w tym u małżeństwa. Żaden z pacjentów nie miał historii podróży zagranicznych, informuje Dawn. Medycy obawiają się możliwego lokalnego rozprzestrzeniania się wirusa.

Próbki pacjentów, które w ubiegłym tygodniu skierował Szpital Kliniczny Chajber, zbadało Referencyjne Laboratorium Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego Chajber. Wyniki testów na mpox były dodatnie w sobotę. Jedna kobieta i trzech mężczyzn przebywają w izolacji domowej.

Śledzenie kontaktów

Dwóch chorych mieszka w Nowsherze, a po jednym w Peszawarze i Mardanie. Departament zdrowia planuje prześledzić kontakty pacjentów i przebadać ich bliskich krewnych. Placówki medyczne, przede wszystkim na obszarach, gdzie odnotowano przypadki, otrzymały już zalecenia dotyczące pobierania próbek od osób z podejrzeniem mpox w celu laboratoryjnego potwierdzenia.

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Według systemu nadzoru epidemiologicznego departamentu zdrowia, po ostatnich potwierdzeniach liczba przypadków mpox w prowincji od początku roku wzrosła do 18. Wśród pacjentów odnotowano jeden zgon, a 13 osób wyzdrowiało. Jednocześnie lekarze przypuszczają, że zmarła osoba mogła mieć choroby współistniejące. Medycy uznali sytuację za niepokojącą ze względu na prawdopodobieństwo przenoszenia infekcji wewnątrz społeczności.

Środki zapobiegawcze

Wcześniej przypadki mpox w Chajber Pasztunchwie wiązano głównie z podróżami międzynarodowymi: zakażeni zarażali się za granicą przed wjazdem do Pakistanu. Pierwszy przypadek w prowincji zarejestrowano w 2023 roku u kierowcy, który pracował w Arabii Saudyjskiej i po przylocie uzyskał dodatni wynik testu.

Specjaliści zaapelowali o wzmocnienie kontroli zakażeń, niedopuszczanie do ponownego używania strzykawek oraz rozszerzenie badań przesiewowych na obszarach, gdzie wykryto nowych pacjentów. Według Mehrana Khana, kierownika oddziału dermatologicznego Szpitala Klinicznego Chajber, mpox może przenosić się przez bezpośredni kontakt z krwią, płynami ustrojowymi, zmianami skórnymi lub błonami śluzowymi chorego, a także przez zanieczyszczone przedmioty, w tym pościel.

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