巴基斯坦发现4例无境外旅行史的mpox病例——Dawn

巴基斯坦开伯尔-普什图省确认了4例新的mpox病例，其中包括一对夫妇。没有任何患者有境外旅行史，Dawn报道。医务人员担心病毒可能在当地传播。

开伯尔教学医院上周送检的患者样本，由开伯尔医科大学公共卫生参考实验室进行了检测。周六，mpox检测结果呈阳性。1名女性和3名男性正在居家隔离。

追踪密切接触者

两名患者居住在瑙谢拉，另外两人分别居住在白沙瓦和马尔丹。卫生部门计划追踪患者的接触者，并检测其近亲属。医疗机构，尤其是发现病例地区的医疗机构，已获得相关建议，即对疑似感染mpox者采集样本以进行实验室确认。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据卫生部门的流行病监测系统数据，在最新病例得到确认后，该省自年初以来的mpox病例数增至18例。患者中有1人死亡，13人康复。与此同时，医生认为，死者可能患有基础疾病。医务人员称，由于感染可能在社区内传播，情况令人担忧。

预防措施

此前，开伯尔-普什图省的mpox病例大多与国际旅行有关：感染者在进入巴基斯坦前于国外感染。该省首例病例于2023年登记，患者是一名在沙特阿拉伯工作的司机，他抵达后检测结果呈阳性。

专家呼吁加强感染控制，防止重复使用注射器，并在发现新患者的地区扩大筛查。开伯尔教学医院皮肤科主任梅赫兰·汗表示，mpox可通过直接接触患者的血液、体液、皮肤病变或黏膜传播，也可通过受污染的物品传播，包括床上用品。

关注我们在