В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва подтвердили четыре новых случая mpox, в том числе у супружеской пары. Ни у одного из пациентов не было истории зарубежных поездок, сообщает Dawn. Медики опасаются возможного местного распространения вируса.

Образцы пациентов, которые на прошлой неделе направила учебная больница Хайбера, исследовала референс-лаборатория общественного здравоохранения Медицинского университета Хайбера. В субботу результаты тестов на mpox оказались положительными. Одна женщина и трое мужчин находятся на домашней изоляции.

Отслеживание контактов

Двое заболевших проживают в Ноушере, еще по одному — в Пешаваре и Мардане. Департамент здравоохранения планирует отследить контакты пациентов и протестировать их близких родственников. Медицинским учреждениям, прежде всего в районах, где зафиксировали случаи, уже предоставили рекомендации по отбору образцов у людей с подозрением на mpox для лабораторного подтверждения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным системы эпиднадзора департамента здравоохранения, после последних подтверждений количество случаев mpox в провинции с начала года выросло до 18. Среди пациентов был один умерший, а 13 человек выздоровели. В то же время врачи предположили, что умерший мог иметь сопутствующие заболевания. Медики назвали ситуацию тревожной из-за вероятности передачи инфекции внутри сообществ.

Меры профилактики

Ранее случаи mpox в Хайбер-Пахтунхве преимущественно связывали с международными поездками: инфицированные заражались за границей перед въездом в Пакистан. Первый случай в провинции зарегистрировали в 2023 году у водителя, работавшего в Саудовской Аравии и получившего положительный тест после прилета.

Специалисты призвали усилить инфекционный контроль, не допускать повторного использования шприцев и расширить скрининг в районах, где выявили новых пациентов. По словам главы дерматологического отделения учебной больницы Хайбера Мехрана Хана, mpox может передаваться при непосредственном контакте с кровью, биологическими жидкостями, поражениями кожи или слизистыми оболочками больного, а также через загрязненные предметы, в том числе постельное белье.

Читай нас в