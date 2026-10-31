В австралийском штате Виктория за прошлый год подтвердили рекордные 426 случаев язвы Бурули — бактериальной инфекции кожи, которая может поражать жировую ткань и мышцы. Заражение обычно происходит летом и осенью, хотя заболевание по-прежнему встречается редко среди людей, сообщает ABC News Australia.

Язва Бурули эндемична для полуостровов Морнингтон и Белларин, Джилонга и некоторых пригородов Мельбурна. Она также встречается в отдельных прибрежных районах Квинсленда, возле Дарвина и на южном побережье Нового Южного Уэльса в районе Бейтманс-Бей.

Как проявляется инфекция

Возбудителем является бактерия Mycobacterium ulcerans. Сначала инфекция может выглядеть как небольшое безболезненное уплотнение на коже, которое легко не заметить. Со временем кожа над ним отмирает, чернеет и может превратиться в открытую язву, увеличивающуюся без лечения.

Врач-инфекционист Дэниел О'Брайен из Barwon Health в Джилонге и Королевской больницы Мельбурна отметил, что примерно в 90% случаев, которые он наблюдает, уплотнение со временем переходит в язву. Поражение костей происходит менее чем в 1% случаев. Первые симптомы обычно становятся заметными лишь через пять или шесть месяцев после инфицирования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Диагностика и профилактика

Для подтверждения диагноза берут мазок из язвы и проводят ПЦР-тест на наличие M. ulcerans. Лечение обычно начинают с курса антибиотиков продолжительностью от шести до восьми недель. При значительном повреждении тканей или проблемах с заживлением может потребоваться хирургическое вмешательство. Даже при надлежащем лечении полное заживление иногда занимает месяцы или до года.

Инфекцию связывают с комарами, поэтому язвы часто возникают на руках и ногах возле мест укусов. Инфицированными могут быть также кистехвостые и кольцехвостые поссумы: они выделяют бактерию с пометом, через который она попадает в почву и может проникнуть в порезы на коже.

О'Брайен советует максимально закрывать тело одеждой, использовать репелленты на открытых участках кожи, прикрывать раны во время работы с почвой, а повреждения сразу промывать водой с мылом и обрабатывать антисептиком. Также следует избегать контакта с больными или травмированными поссумами.

Читай нас в