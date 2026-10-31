澳大利亚维多利亚州去年确认了创纪录的426例布鲁里溃疡病例。这是一种可侵袭脂肪组织和肌肉的细菌性皮肤感染。据澳大利亚广播公司新闻报道，感染通常发生在夏季和秋季，尽管这种疾病在人群中仍较为罕见。

布鲁里溃疡在莫宁顿半岛、贝拉林半岛、吉朗和墨尔本部分郊区属于地方病。它也出现在昆士兰州部分沿海地区、达尔文附近，以及新南威尔士州南海岸巴特曼斯湾一带。

感染如何表现

致病菌是溃疡分枝杆菌（Mycobacterium ulcerans）。起初，感染可能看起来像皮肤上的一个小而无痛的硬块，很容易被忽视。随着时间推移，其上方的皮肤会坏死、变黑，并可能发展为开放性溃疡；若不治疗，溃疡会不断扩大。

吉朗Barwon Health和墨尔本皇家医院的传染病医生丹尼尔·奥布莱恩表示，在他观察到的约90%病例中，硬块最终会发展成溃疡。骨骼受累的病例不足1%。最初症状通常要到感染后五或六个月才会变得明显。

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诊断与预防

为确认诊断，医生会从溃疡处采集拭子，并进行PCR检测以确认是否存在M. ulcerans。治疗通常先进行为期六至八周的抗生素疗程。如组织损伤严重或出现愈合问题，可能需要进行手术。即使接受适当治疗，完全愈合有时仍需数月或长达一年。

这种感染与蚊子有关，因此溃疡常出现在靠近叮咬部位的手臂和腿部。刷尾负鼠和环尾负鼠也可能被感染：它们会通过粪便排出细菌，细菌由此进入土壤，并可能通过皮肤伤口侵入人体。

奥布莱恩建议尽可能用衣物遮盖身体，在裸露皮肤上使用驱虫剂，在接触土壤时遮盖伤口，并立即用肥皂和水清洗受伤部位，再用消毒剂处理。还应避免接触患病或受伤的负鼠。

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