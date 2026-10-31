W australijskim stanie Wiktoria w ubiegłym roku potwierdzono rekordowe 426 przypadków wrzodu Buruli — bakteryjnej infekcji skóry, która może atakować tkankę tłuszczową i mięśnie. Do zakażenia zwykle dochodzi latem i jesienią, choć choroba nadal występuje rzadko wśród ludzi, podaje ABC News Australia.

Wrzód Buruli jest endemiczny na półwyspach Mornington i Bellarine, w Geelong oraz na niektórych przedmieściach Melbourne. Występuje również w wybranych obszarach przybrzeżnych Queenslandu, w pobliżu Darwin oraz na południowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii w rejonie Batemans Bay.

Jak objawia się infekcja

Czynnikiem wywołującym jest bakteria Mycobacterium ulcerans. Początkowo infekcja może wyglądać jak niewielkie, bezbolesne zgrubienie na skórze, które łatwo przeoczyć. Z czasem skóra nad nim obumiera, czernieje i może przekształcić się w otwarty wrzód, który bez leczenia się powiększa.

Lekarz chorób zakaźnych Daniel O'Brien z Barwon Health w Geelong i Królewskiego Szpitala w Melbourne zaznaczył, że w około 90% obserwowanych przez niego przypadków zgrubienie z czasem przechodzi w wrzód. Zajęcie kości występuje w mniej niż 1% przypadków. Pierwsze objawy zwykle stają się zauważalne dopiero po pięciu lub sześciu miesiącach od zakażenia.

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Diagnostyka i profilaktyka

Aby potwierdzić diagnozę, pobiera się wymaz z wrzodu i wykonuje test PCR na obecność M. ulcerans. Leczenie zwykle rozpoczyna się kuracją antybiotykową trwającą od sześciu do ośmiu tygodni. W przypadku znacznego uszkodzenia tkanek lub problemów z gojeniem może być konieczna interwencja chirurgiczna. Nawet przy odpowiednim leczeniu pełne wygojenie czasami trwa miesiące lub do roku.

Infekcję wiąże się z komarami, dlatego wrzody często pojawiają się na rękach i nogach w pobliżu miejsc ukąszeń. Zakażone mogą być także oposy szczotkoogonowe i pierścienioogonowe: wydalają one bakterie z odchodami, przez które trafiają one do gleby i mogą przeniknąć do skaleczeń na skórze.

O'Brien radzi, aby w jak największym stopniu zakrywać ciało ubraniem, stosować repelenty na odsłonięte części skóry, osłaniać rany podczas pracy z glebą, a uszkodzenia natychmiast przemywać wodą z mydłem i odkażać środkiem antyseptycznym. Należy także unikać kontaktu z chorymi lub rannymi oposami.

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