在澳大利亚达尔文的皇家达尔文医院，约十名孕妇患者的机密医疗信息出现在一个拥有2.8万名粉丝的Instagram账户上。院方管理层向受影响者致歉，澳大利亚广播公司新闻报道。

哪些数据被公开

医院在致患者的信中表示，图片和视频中可见姓名、医院病历号码、病房和床位信息、顾问医生姓名、就诊原因、病史、检查结果和治疗计划。公开的材料中还包括一段工作会议视频，医护人员在视频中讨论了对其中一名患者的照护。

皇家达尔文医院管理层表示，这些图片和视频由一名拥有外国医学学历的医生发布到社交媒体。她当时作为医学观察员在妇产科工作。她无权参与患者治疗，其作为医学观察员在北领地卫生部门的安排已被终止。

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医生的立场及患者的反应

医生内达·莫加雷哈贝德向澳大利亚广播公司新闻表示，她无法确认这些图片具体是如何被发布的，也无法确认它们是否来自目前由她控制的账户。她还表示，她无意披露患者信息，并且严肃对待隐私保护。

受影响者之一、ABC达尔文广播电台制作人香奈尔·托宾表示，她曾同意医学观察员在她就诊期间在场。她是从一名在帖子中看到她名字的人那里得知泄露事件的。托宾称该事件令人震惊，并希望这能促使医院重新审视其数据保护方式以及对医学观察员的指导。

澳大利亚医学协会北领地分会副主席戴娜·邓肯强调，任何侵犯患者保密性的行为都是不可接受的，医疗团队必须对患者的个人数据保密。

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