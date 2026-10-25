W Pensylwanii epidemia odry przekroczyła 1300 przypadków — jest to największe rozprzestrzenienie się infekcji w stanie od ponad trzech dekad. Zmarło co najmniej sześć osób, w tym dwoje niemowląt, z których jedno było noworodkiem. Departament Zdrowia Pensylwanii poinformował, że żadna z osób, które zmarły, nie była zaszczepiona.

Jak informuje ABC News, epidemia rozpoczęła się pod koniec kwietnia na zachód od Filadelfii. Około 800 przypadków odnotowano wśród osób w wieku od 18 do 49 lat, a co najmniej 251 pacjentów hospitalizowano.

Niski poziom wyszczepienia

Według urzędników główną przeszkodą w powstrzymaniu choroby jest niski poziom wyszczepienia, zwłaszcza w społecznościach amiszów. Lokalne media informowały, że co najmniej pięć osób, które zmarły, należało do tych społeczności. W hrabstwie Lancaster, gdzie mieszka co najmniej 40 tysięcy amiszów, ich wspólnotowy styl życia i liczne rodziny mogą sprzyjać szybkiemu przenoszeniu wirusa.

W sąsiednim hrabstwie Chester w tym roku zarejestrowano 93 przypadki. Dyrektorka lokalnego departamentu zdrowia publicznego Jeanne Franklin oświadczyła, że liczba zakażeń może być wyższa, ponieważ niektórzy chorzy nie zgłaszają się po pomoc medyczną ani nie informują władz. Jak powiedziała, część pacjentów trafia do szpitali już w ciężkim stanie.

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Szczepienia i spór polityczny

Władze prowadzą kampanie informacyjne i organizują mobilne punkty szczepień. Od kwietnia w dotkniętych epidemią społecznościach Pensylwanii w 226 takich punktach podano co najmniej 6500 szczepień szczepionką MMR, która chroni przed odrą, świnką i różyczką.

W obliczu pierwszych zgonów wybuchł publiczny spór między gubernatorem Pensylwanii Joshem Shapiro a sekretarzem zdrowia USA Robertem F. Kennedym Jr. Kennedy zasugerował, że zgony mogły zostać sfabrykowane przez biuro gubernatora, i oskarżył Shapiro o zastraszanie. Gubernator skrytykował te twierdzenia, stwierdzając, że komentarze Kennedy'ego pogłębiły zamieszanie wokół szczepień.

Według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób w kraju odnotowano ponad 4500 przypadków odry — to najgorszy wynik od 1991 roku. Duże ogniska epidemii zarejestrowano także w Teksasie, Utah, Karolinie Południowej, Wisconsin i na Florydzie.

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