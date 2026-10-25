В штате Пенсильвания вспышка кори превысила 1300 случаев — это самое масштабное распространение инфекции в штате за более чем три десятилетия. По меньшей мере шесть человек умерли, в том числе двое младенцев, один из которых был новорождённым. Департамент здравоохранения Пенсильвании сообщил, что никто из умерших не был вакцинирован.

Как сообщает ABC News, вспышка началась в конце апреля к западу от Филадельфии. Около 800 случаев зафиксировали среди людей в возрасте от 18 до 49 лет, а как минимум 251 пациента госпитализировали.

Низкий уровень вакцинации

По данным чиновников, главным препятствием для сдерживания болезни является низкий уровень вакцинации, в частности в общинах амишей. Местные СМИ сообщали, что по меньшей мере пятеро умерших были представителями этих общин. В округе Ланкастер, где проживает не менее 40 тысяч амишей, их общинный образ жизни и большие семьи могут способствовать быстрому распространению вируса.

В соседнем округе Честер в этом году зарегистрировали 93 случая. Директор местного департамента общественного здравоохранения Жанна Франклин заявила, что число заражений может быть выше, поскольку некоторые заболевшие не обращаются за медицинской помощью и не сообщают властям. По её словам, часть пациентов поступает в больницы уже в тяжёлом состоянии.

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Вакцинация и политический спор

Власти проводят информационные кампании и организуют выездные пункты вакцинации. С апреля в пострадавших общинах Пенсильвании в 226 таких пунктах сделали не менее 6500 прививок вакциной MMR, которая защищает от кори, паротита и краснухи.

На фоне первых смертей возник публичный спор между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим. Кеннеди предположил, что смерти могли быть сфабрикованы офисом губернатора, и обвинил Шапиро в запугивании. Губернатор раскритиковал эти утверждения, заявив, что комментарии Кеннеди усилили путаницу вокруг вакцинации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зафиксировали более 4500 случаев кори — это худший показатель с 1991 года. Крупные вспышки также зарегистрировали в Техасе, Юте, Южной Каролине, Висконсине и Флориде.

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