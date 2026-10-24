据预备役军人称，在以色列，经过近三年在多个战线的激烈战斗后，以色列国防军和国防部无法跟上不断增长的心理健康援助需求。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

该报采访对象称，数千名预备役人员在长期战斗部署后前往国外，通过私营非营利组织参加专业项目并接受治疗。一名受访者强调，军方需要与此类组织进行更紧密的协调，以缩小诊断、监督和治疗方面的缺口。

警告 PTSD 病例可能增加

专门从事心理健康工作的预备役人员警告说，未来几年创伤后应激障碍病例可能会显著增加。根据以色列国防军和国防部康复部门的估计，因战争而患上 PTSD 的军人可能达到数万人，其中大多数为预备役人员。

已有超过7000名军人被正式认定患有与战时服役相关的心理残疾，其中大多数曾在作战部队服役。预备役人员中的消息人士表示，许多人在结束服役后被迫自行应对官僚程序并寻找可获得的帮助。

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军方立场

以色列国防军表示，自战争开始以来，已大幅扩展心理健康援助系统的能力并提高其质量。军方称，已在以色列开设新的诊所、设立24小时热线，并在行动部署结束后与团队和部队举行结构化讨论和复盘。

Ta'atzumot诊所为患有复杂临床状况的现役军人提供服务，已增加人员配备，并增设职业治疗项目、面向职业军人的独立服务方向以及强化门诊治疗。根据以色列国防军的数据，该诊所约65%的患者重返服役。同时，军方澄清，这一比例仅适用于该机构的患者，而非所有出现创伤后症状的人。

战斗压力应对部门也为在战斗经历后出现症状的退伍军人和复员人员提供治疗。该部门已接收超过5000名新患者，并扩大了该国北部和南部地区获得服务的渠道。以色列国防军指出，面向平民的医疗服务主要由卫生部机构、以色列医疗保险基金和国防部康复部门提供，因为军方在法律上通常无权治疗平民。

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