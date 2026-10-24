逾4000人参加南非抗癌跑步活动——TimesLIVE

在南非约翰内斯堡，逾4000人聚集在Zoo Lake湖畔，参加一年一度的5公里Hollard Dare Devil Run。身穿紫色三角泳裤的参与者呼吁关注睾丸癌和前列腺癌问题。TimesLIVE报道称，这是该活动17年历史上参与人数最多的一次。

参与人数创纪录

Hollard South Africa体验营销负责人阿黛尔·克里尔表示，组织方估计参与人数超过4000人。她表示，这种跑步活动形式不仅旨在鼓励人们参加体育锻炼，也希望让关于男性健康的讨论更加开放。

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作为该活动的一部分，全国还举行了超过351场跑步活动。该倡议筹集的资金帮助南非癌症协会和前列腺癌基金会传播疾病相关信息，并在获得医疗信息渠道有限的社区开展宣传教育工作。

跑者的个人动机

参与者表示，他们参加跑步活动是因为亲人抗癌的个人经历、希望支持社区，以及鼓励人们采取更健康的生活方式。凯·莫科卡将自己参加此次活动献给了母亲；在他年纪更小时，母亲曾患癌症。其他参与者强调了医疗检查和早期发现癌症的重要性。

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