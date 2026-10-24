W Johannesburgu w RPA ponad 4 tysiące osób zgromadziło się nad jeziorem Zoo Lake na dorocznym pięciokilometrowym biegu Hollard Dare Devil Run. Uczestnicy w fioletowych slipach zwracali uwagę na problem raka jąder i prostaty. Jak informuje TimesLIVE, była to największa liczba uczestników w 17-letniej historii wydarzenia.

Rekordowa liczba uczestników

Dyrektorka ds. marketingu doświadczeń w Hollard South Africa, Adele Kril, przekazała, że organizatorzy oszacowali liczbę uczestników na ponad 4 tysiące. Jak powiedziała, formuła biegu ma nie tylko zachęcać ludzi do aktywności fizycznej, lecz także sprawić, by rozmowa o zdrowiu mężczyzn była bardziej otwarta.

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W ramach kampanii w całym kraju przeprowadzono również ponad 351 biegów. Środki zebrane podczas inicjatywy pomagają Stowarzyszeniu Walki z Rakiem Afryki Południowej oraz Fundacji Walki z Rakiem Prostaty rozpowszechniać informacje o chorobach i prowadzić działania edukacyjne w społecznościach z ograniczonym dostępem do informacji medycznej.

Osobiste motywacje biegaczy

Uczestnicy opowiadali, że dołączyli do biegu z powodu osobistych doświadczeń związanych z walką ich bliskich z rakiem, chęci wsparcia społeczności oraz zachęcenia ludzi do zdrowszego stylu życia. Kai Mokoka zadedykował udział w wydarzeniu swojej matce, która chorowała na raka, gdy był młodszy. Inni uczestnicy podkreślali znaczenie badań medycznych i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

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