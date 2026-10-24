В Йоханнесбурге, ЮАР, более 4 тысяч человек собрались у озера Zoo Lake на ежегодный пятикилометровый забег Hollard Dare Devil Run. Участники в фиолетовых плавках привлекали внимание к проблеме рака яичек и предстательной железы. Как сообщает TimesLIVE, это стало самым большим числом участников за 17-летнюю историю мероприятия.

Рекордное количество участников

Руководитель направления экспериментального маркетинга Hollard South Africa Адель Крил сообщила, что организаторы оценили число участников более чем в 4 тысячи. По её словам, формат забега призван не только привлечь людей к физической активности, но и сделать разговор о мужском здоровье более открытым.

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В рамках кампании по всей стране также провели более 351 забега. Средства, собранные в ходе инициативы, помогают Ассоциации борьбы с раком Южной Африки и Фонду борьбы с раком предстательной железы распространять информацию о заболеваниях и проводить просветительскую работу в сообществах с ограниченным доступом к медицинской информации.

Личные мотивы бегунов

Участники рассказывали, что присоединились к забегу из-за личного опыта борьбы близких с раком, желания поддержать сообщество и побудить людей вести более здоровый образ жизни. Кай Мокока посвятил участие в мероприятии матери, которая болела раком, когда он был моложе. Другие участники подчёркивали важность медицинских обследований и раннего выявления онкологических заболеваний.

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