Исследователи выявили изменения в иммунной системе, которые можно зафиксировать в крови за десять лет до установления диагноза воспалительных заболеваний кишечника. Результаты были представлены 19 октября на UEG Week 2026 в Барселоне, Испания, сообщает ScienceDaily. Речь идет о болезни Крона и язвенном колите — хронических состояниях, связанных со стойким воспалением пищеварительного тракта.

Анализ образцов за десять лет

Ученые проанализировали 2 000 образцов сыворотки крови 500 человек. В выборку вошли 200 участников, у которых позднее диагностировали болезнь Крона, 200 человек, у которых развился язвенный колит, и 100 здоровых участников, сопоставимых по возрасту и полу.

Для участников были доступны образцы, взятые на момент установления диагноза, а также примерно за два, четыре и десять лет до него. Команда исследовала реакции антител на около 357 тысяч антигенов, связанных с бактериями, вирусами, пищей и иммунной системой. Всего в образцах выявили 123 980 уникальных антител.

У людей, которые позднее заболели, разнообразие антител было ниже, чем у здоровых участников. Различные иммунные сигнатуры для обоих заболеваний фиксировались уже за десять лет до диагностирования.

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Разные сигнатуры заболеваний

У людей, которым впоследствии диагностировали болезнь Крона, наблюдались повышенные реакции антител на герпесвирусы и бактериальный флагеллин — белок, входящий в структуру жгутиков некоторых бактерий. Этот признак был особенно заметен у участников, у которых на момент диагноза выявили осложненную болезнь Крона или поражение подвздошной кишки. В то же время по мере приближения диагноза снижались реакции на бактерии с капсулой.

Для язвенного колита исследователи зафиксировали иной профиль: усиление реакций на герпесвирусы и аутоантигены, а также ослабление реакций на капсульные патогены. Модели машинного обучения по профилю антител, полученному за десять лет до диагноза, отличали будущие случаи болезни Крона от здоровой контрольной группы с показателем AUC 0,90, а язвенного колита — 0,84. Для различения будущих случаев осложненной болезни Крона и менее осложненных случаев показатель AUC составил 0,85.

Авторы подчеркнули, что метод пока не готов для рутинного скрининга. Следующим шагом должна стать проверка результатов в независимых, более разнообразных группах, а также оценка пользы такого тестирования вместе с генетическими, клиническими и другими показателями крови.

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