Низкий и высокий тестостерон связали с аритмией — ScienceAlert

Исследователи Медицинского центра Университета Канзаса в обзоре существующих исследований выявили связь низкого и высокого уровней тестостерона с повышенным риском фибрилляции предсердий. При этом причинно-следственная связь между гормоном и нарушением ритма сердца пока не установлена, сообщает ScienceAlert.

Что известно о риске

Фибрилляция предсердий возникает, когда верхние камеры сердца теряют согласованный ритм сокращений. Она может вызывать ощущение учащенного или нерегулярного сердцебиения, усталость и головокружение, хотя у части людей симптомы отсутствуют. Это состояние также повышает риск инсульта, а некоторым пациентам требуется длительное применение препаратов для разжижения крови.

Авторы обзора, опубликованного в Journal of the Endocrine Society, проанализировали исследования с участием людей и лабораторные работы. Предыдущие популяционные исследования, в частности Framingham Heart Study, связывали более низкий уровень тестостерона с более высоким риском фибрилляции предсердий в определенных возрастных группах.

В одном из исследований с участием 4570 пожилых мужчин без предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний две группы с наиболее высоким уровнем тестостерона имели примерно вдвое более высокий риск фибрилляции предсердий, чем средняя группа. За медианный период наблюдения в 4,4 года это состояние развилось у 286 участников. Статистически значимого повышения риска при самом низком уровне гормона это исследование не зафиксировало.

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Данные о заместительной терапии

В рандомизированном исследовании TRAVERSE 2023 года участвовали 5246 мужчин с низким уровнем тестостерона и имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным риском их развития. Им назначали гель с тестостероном или гель без него. Фибрилляция предсердий возникла у 3,5% участников группы тестостерона и у 2,4% группы сравнения. В то же время исследование не выявило роста основного комбинированного показателя, включавшего смерть от сердечно-сосудистых причин, нефатальный инфаркт и нефатальный инсульт.

Лабораторные данные указывают, что низкий и высокий уровни гормона могут воздействовать на сердце разными путями: низкий уровень может нарушать регуляцию кальция в клетках сердца, а высокий — изменять калиевые токи, участвующие в формировании электрических сигналов сердца.

Исследователи советуют до начала терапии оценивать состояние сердца и другие факторы риска, в частности ожирение, высокое артериальное давление, употребление алкоголя и апноэ сна. В то же время метаанализ 106 рандомизированных исследований, опубликованный в 2024 году, не выявил статистически значимого роста частоты фибрилляции предсердий, если совокупно рассматривать испытания, кроме TRAVERSE. Авторы обзора отмечают, что польза от поддержания уровня гормона в середине нормального диапазона для снижения риска аритмии еще не доказана.

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