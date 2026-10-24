Диализный центр Республиканской больницы в Таизе, Йемен, может прекратить работу в течение нескольких дней из-за дефицита дизельного топлива и специальных растворов для диализа. Из-за нехватки ресурсов медики уже сократили продолжительность процедур для пациентов с почечной недостаточностью с четырех до двух с половиной часов, сообщает Al Jazeera.

Глава диализного центра Эссам Махьуб Дахан заявил, что сокращение сеансов позволяет поддерживать работу центра как можно дольше, хотя этого времени недостаточно для пациентов. По его словам, запасы специализированных растворов для диализа почти исчерпаны. Центр регулярно предоставляет лечение 270 пациентам.

Под угрозой пациенты с почечной недостаточностью

Управление здравоохранения губернаторства Таиз в заявлении от 12 октября предупредило, что ограничения на поставки необходимых товаров могут поставить под угрозу жизни 1110 пациентов с почечной недостаточностью. Больницы губернаторства проводят примерно 210 процедур диализа ежедневно.

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Очередная поставка медицинских растворов от Министерства здравоохранения Йемена, которая обычно поступает раз в три месяца, в начале октября не прибыла. По данным издания, осада Таиза возобновилась в первую неделю октября после продвижения хуситов в сельских районах губернаторства. Amnesty International призвала хуситов открыть ключевые дороги в город и вокруг него, в том числе главный маршрут между Таизом и портовым городом Аден.

Дефицит топлива влияет на больницы

Больницы Таиза в значительной степени зависят от дизельных генераторов, поскольку городская электрическая инфраструктура была разрушена во время войны и до сих пор не восстановлена. Заместитель генерального директора Республиканской больницы по техническим вопросам Шахид аль-Амери сообщил, что запасы дизеля закончились в начале осады, поэтому топливо приходится почти ежедневно покупать на черном рынке по ценам, в пять раз превышающим уровень до осады.

22 октября ВОЗ предупредила о критическом дефиците топлива, кислорода, медикаментов и медицинских материалов в губернаторстве Таиз. О серьезной нехватке необходимых ресурсов сообщили 42 медицинских учреждения в городе Таиз. По оценке организации, больницам и машинам скорой помощи требуется не менее 156 тысяч литров топлива в месяц. Нехватка дизеля также угрожает производству медицинского кислорода, водоснабжению, хранению вакцин и санитарным услугам.

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