也门塔伊兹共和国医院的透析中心可能因柴油和专用透析液短缺，在数日内停止运作。由于资源不足，医护人员已将肾功能衰竭患者的治疗时长从4小时缩短至2个半小时，半岛电视台报道。

透析中心负责人埃萨姆·马赫尤卜·达汉表示，缩短治疗时段能够让中心尽可能长时间维持运作，但这一时长对患者而言不足。他称，专用透析液库存已近乎耗尽。该中心定期为270名患者提供治疗。

肾功能衰竭患者面临风险

塔伊兹省卫生部门在10月12日的一份声明中警告，对必需品供应的限制可能危及1110名肾功能衰竭患者的生命。该省医院每天进行约210例透析治疗。

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也门卫生部通常每三个月运抵的一批医疗用溶液，在10月初未能到达。该媒体称，在胡塞武装于该省农村地区推进后，塔伊兹的围困于10月第一周恢复。国际特赦组织呼吁胡塞武装开放通往该市及其周边的关键道路，包括塔伊兹与港口城市亚丁之间的主要路线。

燃料短缺影响医院

塔伊兹的医院在很大程度上依赖柴油发电机，因为该市的电力基础设施在战争期间遭到破坏，至今尚未恢复。共和国医院技术事务副总经理沙希德·阿尔-阿梅里表示，柴油储备在围困开始时便已耗尽，因此医院不得不几乎每天都在黑市购买燃料，价格是围困前水平的五倍。

10月22日，世界卫生组织警告称，塔伊兹省燃料、氧气、药品和医疗物资严重短缺。塔伊兹市42家医疗机构报告了必需资源的严重不足。该组织估计，医院和救护车每月至少需要15.6万升燃料。柴油短缺还威胁到医用氧气生产、供水、疫苗储存和卫生服务。

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