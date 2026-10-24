Centrum dializ w Szpitalu Republikańskim w Taizie w Jemenie może zaprzestać działalności w ciągu kilku dni z powodu niedoboru oleju napędowego i specjalistycznych roztworów do dializ. Z powodu braku zasobów personel medyczny już skrócił czas zabiegów dla pacjentów z niewydolnością nerek z czterech do dwóch i pół godziny — podaje Al Jazeera.

Kierownik centrum dializ Issam Mahyoub Dahan oświadczył, że skrócenie sesji pozwala utrzymać działalność ośrodka jak najdłużej, choć taki czas jest niewystarczający dla pacjentów. Jak zaznaczył, zapasy specjalistycznych roztworów do dializ niemal się wyczerpały. Centrum regularnie zapewnia leczenie 270 pacjentom.

Zagrożeni pacjenci z niewydolnością nerek

Władze zdrowotne gubernatorstwa Taiz w oświadczeniu z 12 października ostrzegły, że ograniczenia w dostawach niezbędnych towarów mogą zagrozić życiu 1110 pacjentów z niewydolnością nerek. Szpitale w gubernatorstwie wykonują około 210 zabiegów dializ dziennie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejna dostawa roztworów medycznych z Ministerstwa Zdrowia Jemenu, która zwykle dociera raz na trzy miesiące, nie nadeszła na początku października. Według publikacji oblężenie Taizu wznowiło się w pierwszym tygodniu października po postępach Huti na wiejskich obszarach gubernatorstwa. Amnesty International wezwała Huti do otwarcia kluczowych dróg prowadzących do miasta i wokół niego, w tym głównej trasy między Taizem a portowym miastem Aden.

Niedobór paliwa wpływa na szpitale

Szpitale w Taizie w dużej mierze zależą od generatorów dieslowskich, ponieważ miejska infrastruktura elektryczna została zniszczona podczas wojny i nadal nie została odbudowana. Zastępca dyrektora generalnego Szpitala Republikańskiego do spraw technicznych Shaheed al-Ameri poinformował, że zapasy diesla wyczerpały się na początku oblężenia, dlatego paliwo trzeba niemal codziennie kupować na czarnym rynku po cenach pięciokrotnie wyższych niż przed oblężeniem.

22 października WHO ostrzegła przed krytycznym niedoborem paliwa, tlenu, leków i materiałów medycznych w gubernatorstwie Taiz. Czterdzieści dwie placówki medyczne w mieście Taiz zgłosiły poważne braki niezbędnych zasobów. Organizacja szacuje, że szpitale i karetki pogotowia potrzebują co najmniej 156 tys. litrów paliwa miesięcznie. Niedobór diesla zagraża również produkcji tlenu medycznego, dostawom wody, przechowywaniu szczepionek i usługom sanitarnym.

Czytaj nas na