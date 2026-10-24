低和高睾酮水平都与心律失常有关联——ScienceAlert

堪萨斯大学医学中心的研究人员在对现有研究的综述中发现，低睾酮和高睾酮水平都与房颤风险升高有关。不过，激素与心律失常之间的因果关系尚未确定，ScienceAlert报道。

关于风险的已知信息

房颤发生于心脏上腔失去协调一致的收缩节律时。它可能导致心跳加快或不规则的感觉、疲劳和头晕，不过部分人没有症状。这种状况还会增加卒中风险，一些患者需要长期使用血液稀释药物。

这篇发表在《Journal of the Endocrine Society》上的综述作者分析了涉及人类的研究和实验室工作。包括弗雷明汉心脏研究在内的早期人群研究，将较低的睾酮水平与特定年龄组更高的房颤风险联系起来。

在一项纳入4570名此前没有心血管疾病的老年男性的研究中，睾酮水平最高的两组房颤风险约为中间组的两倍。在中位随访4.4年期间，286名参与者出现了这一状况。该研究没有记录到最低激素水平存在统计学显著的风险升高。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于替代治疗的数据

2023年的随机TRAVERSE试验纳入了5246名睾酮水平低且患有心血管疾病或其发病风险升高的男性。他们被给予睾酮凝胶或不含睾酮的凝胶。睾酮组有3.5%的参与者出现房颤，对照组为2.4%。同时，该研究没有发现主要复合终点增加，该终点包括心血管原因死亡、非致死性心肌梗死和非致死性卒中。

实验室数据表明，低和高激素水平可能通过不同途径影响心脏：低水平可能扰乱心脏细胞中的钙调节，而高水平可能改变参与形成心脏电信号的钾电流。

研究人员建议，在开始治疗前评估心脏状况及其他风险因素，包括肥胖、高血压、饮酒和睡眠呼吸暂停。同时，2024年公布的一项对106项随机试验的荟萃分析发现，在综合考察TRAVERSE以外的试验时，房颤发生率没有统计学显著上升。综述作者指出，将激素水平维持在正常范围中部以降低心律失常风险的益处尚未得到证实。

关注我们在