Исследователи Института Вейцмана в Реховоте, Израиль, обнаружили, что во время перехода к менопаузе в организме женщин происходят резкие изменения ряда физиологических показателей. Они касаются, в частности, состояния костей, функций печени и почек, а также уровней холестерина. О результатах исследования сообщает Jerusalem Post.

Анализ более 300 миллионов тестов

Ученые проанализировали более 300 миллионов результатов лабораторных анализов более чем миллиона женщин в Израиле и США. Данные были получены из медицинских записей израильской больничной кассы Clalit Health Services и Национального исследования здоровья и питания США, собранных в течение 20 лет.

Команда профессора Ури Алона изучила 90 видов лабораторных тестов и зафиксировала резкие изменения в 52 из них. По данным авторов, они не ограничиваются снижением уровня половых гормонов и потерей фертильности. У мужчин аналогичного возраста исследователи не обнаружили подобного скачка показателей, а у женщин, получавших гормональную терапию, изменения были менее выраженными.

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Изменения до последней менструации

Для анализа больших массивов данных ученые применили вычислительный метод, вдохновленный астрономическими подходами к коррекции телескопических изображений. Он позволил учесть различия в возрасте, когда у разных женщин наступает менопауза, и точнее отслеживать динамику показателей.

Исследователи отметили, что постепенные изменения начинаются примерно за десятилетие до менопаузы, усиливаются в последние годы перед последней менструацией, а в период последней менструации происходит резкий сдвиг. Среди клинически значимых изменений авторы назвали снижение минеральной плотности костной ткани, изменения показателей печени и рост уровней липидов и триглицеридов, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование носило наблюдательный характер, поэтому не устанавливает причинно-следственной связи. Данные о гормональной терапии также основывались на небольшой доле женщин, которые ее применяли. Команда планирует клиническое испытание гормональной терапии до последней менструации, чтобы оценить ее влияние на здоровье костей и мозга. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

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