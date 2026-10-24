以色列雷霍沃特魏茨曼科学研究所的研究人员发现，女性在过渡至绝经期时，多项生理指标会发生剧烈变化。其中包括骨骼状况、肝脏和肾脏功能，以及胆固醇水平。《耶路撒冷邮报》报道了这项研究结果。

分析超过3亿项检测

科学家分析了以色列和美国超过100万名女性的逾3亿份实验室检测结果。数据来自以色列医疗保险机构Clalit Health Services的医疗记录，以及美国国家健康与营养检查调查，收集时间跨度为20年。

乌里·阿隆教授的团队研究了90类实验室检测，并记录到其中52类出现剧烈变化。作者表示，这些变化并不局限于性激素水平下降和生育能力丧失。研究人员未在同龄男性中发现类似的指标跃升，而接受激素治疗的女性变化则较不明显。

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末次月经前的变化

为分析大规模数据集，科学家采用了一种受天文学中校正望远镜图像方法启发的计算方法。该方法使研究人员能够考虑不同女性进入绝经期年龄的差异，并更准确地追踪指标变化动态。

研究人员指出，渐进性变化约在绝经前十年开始，在末次月经前的最后几年加剧，并在末次月经期间发生剧烈转变。在具有临床意义的变化中，作者列举了骨矿物质密度下降、肝脏指标变化，以及脂质和甘油三酯水平升高；后者是心血管疾病的风险因素。

这项研究属于观察性研究，因此无法确立因果关系。有关激素治疗的数据也仅基于使用该疗法的少数女性。团队计划在末次月经前开展激素治疗的临床试验，以评估其对骨骼和大脑健康的影响。研究结果发表于《Nature Medicine》期刊。

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